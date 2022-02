Sanremo 2022, panico dopo l’esibizione di Irama e Grignani: “L’obiettivo di un fotografo è caduto addosso a una donna in platea”. Portata al Pronto Soccorso (Di sabato 5 febbraio 2022) dopo la caduta del cameramen durante l’esibizione di Cesare Cremonini, letteralmente “volato” a terra mentre riprendeva il cantante, anche ieri sera c’è stato un altro piccolo incidente in diretta al Teatro Ariston. Ma questa volta da casa non se n’è accorto nessuno. A rivelarlo è stata Rosanna Cacio, una delle inviate de La Vita in Diretta, che nel corso di una pausa pubblicitaria ha realizzato una breve diretta Instagram con il blogger Davide Maggio. Ma cos’è accaduto? Subito dopo l’esibizione di Irama e Gianluca Grignani, scesi in platea durante il loro duetto facendo alzare tutto il pubblico e creando agitazione in sala, c’è stato qualche attimo di panico. L’obiettivo di un fotografo è infatti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)la caduta del cameramen durantedi Cesare Cremonini, letteralmente “volato” a terra mentre riprendeva il cantante, anche ieri sera c’è stato un altro piccolo incidente in diretta al Teatro Ariston. Ma questa volta da casa non se n’è accorto nessuno. A rivelarlo è stata Rosanna Cacio, una delle inviate de La Vita in Diretta, che nel corso di una pausa pubblicitaria ha realizzato una breve diretta Instagram con il blogger Davide Maggio. Ma cos’è ac? Subitodie Gianluca, scesi indurante il loro duetto facendo alzare tutto il pubblico e creando agitazione in sala, c’è stato qualche attimo didi unè infatti ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - hazkindestsoul : RT @SanremoRai: “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - deddymyall : RT @Wootunemagazine: Abbiamo incontrato #Aka7even in conferenza stampa per parlare del suo brano sanremese, 'Perfetta Così', del rapporto c… -