Sanremo 2022, pagelle finale: Ferilli e l'anti-monologo (10), Rkomi si autopromuove (3), Romano cucciolo (7) (Di sabato 5 febbraio 2022) Ferilli 10 Finalmente l'anti-monologo. La Ferilli non finge di essere quella che non è: «Non sono madre, sono affermata, ho un compagno benestante. E per entrare in... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 5 febbraio 2022)10 Finalmente l'. Lanon finge di essere quella che non è: «Non sono madre, sono affermata, ho un compagno benestante. E per entrare in...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Giuliiaas_ : RT @0lds0ul_: Io nel 2013 Io oggi nel che ascolto 2022: “L’essenziale” a Sanremo: #sanremo2022 #Sanremo… - Jaikix1 : RT @0lds0ul_: Io nel 2013 Io oggi nel che ascolto 2022: “L’essenziale” a Sanremo: #sanremo2022 #Sanremo… -