Sanremo 2022 omaggia Raffaella Carrà con il musical Ballo Ballo (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo 2022 omaggia Raffaella Carrà con la prima mondiale dello spettacolo Ballo Ballo. La regina della TV italiana ci ha lasciati lo scorso 5 luglio e oggi la sua mancanza è una costante del nostro percorso. Sanremo 2022 omaggia Raffaella Carrà Inevitabilmente, tra i grandi assenti di quest'anno Sanremo 2022 omaggia Raffaella Carrà, ed è già avvenuto ieri. Nel corso della serata dedicata alle cover Tananai e Rosa Chemical hanno interpretato A Far L'Amore Comincia Tu. L'omaggio continua questa sera, sabato 5 febbraio, in occasione del gran finale del ...

