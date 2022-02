Sanremo 2022, Noemi dopo la serata cover: “Ho sempre sentito Aretha Franklin come un esempio” (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo – “Non e? stato difficile per me scegliere che canzone portare sul palco stasera. Questa sono io, questa sono quella che vorrei continuare ad essere. Ho sempre sentito il soul parte della mia anima e Aretha Franklin come un esempio, artistico e umano. Spero di aver omaggiato come si deve tutto quello che questa canzone e la sua interprete hanno rappresentato e continuano a rappresentare, spero di avervi emozionato, io ho ancora il cuore a mille. Forse “Ti amo” non lo so dire con le parole, ma spero si riesca a sentire con la musica”. Così Noemi dopo la sua esibizione ieri sera sul palco del Festival di Sanremo, dove in occasione della serata dedicata alle cover ... Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022)– “Non e? stato difficile per me scegliere che canzone portare sul palco stasera. Questa sono io, questa sono quella che vorrei continuare ad essere. Hoil soul parte della mia anima eun, artistico e umano. Spero di aver omaggiatosi deve tutto quello che questa canzone e la sua interprete hanno rappresentato e continuano a rappresentare, spero di avervi emozionato, io ho ancora il cuore a mille. Forse “Ti amo” non lo so dire con le parole, ma spero si riesca a sentire con la musica”. Cosìla sua esibizione ieri sera sul palco del Festival di, dove in occasione delladedicata alle...

