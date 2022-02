Sanremo 2022, nessuna polemica fra Drusilla Foer e Iva Zanicchi: "Siamo amiche da anni" (Di sabato 5 febbraio 2022) Drusilla Foer e Iva Zanicchi spiegano che non c’è stata maretta tra di loro sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2022. Le due si conoscono e sono amiche da tanto tempo. Leggi su comingsoon (Di sabato 5 febbraio 2022)e Ivaspiegano che non c’è stata maretta tra di loro sul palco dell’Ariston durante il Festival di. Le due si conoscono e sonoda tanto tempo.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - sonoogaia : RT @rtl1025: ?? #Aka7even, in gara a #Sanremo2022 con 'Perfetta così', stasera si esibisce con @ARISA_OFFICIAL in #Cambiare di #AlexBaroni… - Gazzettino : Sanremo 2022, boom ascolti della serata cover: 11,4 milioni di spettatori e 60,5% di share -