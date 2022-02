Sanremo 2022, Morgan: “Michele Bravi è un artista, Morandi e Jovanotti se lo scordano”. Poi ai giornalisti: “Usate il vocabolario” (Di sabato 5 febbraio 2022) Che il rapporto tra Morgan e il Festival di Sanremo non sia proprio idilliaco non è un mistero. Stavolta nel mirino del cantautore milanese sono finiti Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi (i vincitori della serata cover di ieri 4 febbraio). Sul proprio profilo Instagram, Morgan ha commentato l’esibizione di Michele Bravi (lanciato proprio da lui ai tempi di X Factor): “Ho visto un artista con la A maiuscola. Commovente elegante profondo originale dolce colto autentico disperato pieno di vita e di dolcezza mille spanne sopra a tutti, roba che chiunque altro su quel palco da Morandi a tutti i Jovanotti del mondo se la può scordare manco se si impegna cent’anni – ha scritto Morgan sul social-. Ho visto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Che il rapporto trae il Festival dinon sia proprio idilliaco non è un mistero. Stavolta nel mirino del cantautore milanese sono finiti Lorenzoe Gianni(i vincitori della serata cover di ieri 4 febbraio). Sul proprio profilo Instagram,ha commentato l’esibizione di(lanciato proprio da lui ai tempi di X Factor): “Ho visto uncon la A maiuscola. Commovente elegante profondo originale dolce colto autentico disperato pieno di vita e di dolcezza mille spanne sopra a tutti, roba che chiunque altro su quel palco daa tutti idel mondo se la può scordare manco se si impegna cent’anni – ha scrittosul social-. Ho visto ...

