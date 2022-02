Sanremo 2022, Morandi e Jovanotti vincono la serata delle cover (Di sabato 5 febbraio 2022) Gianni Morandi e Jovanotti La serata delle cover del Festival di Sanremo 2022 si chiude con la vittoria di Gianni Morandi con Lorenzo Jovanotti. Ecco il podio riferito alle rivisitazioni musicali che i 25 cantanti in gara hanno eseguito all’Ariston in compagnia di un ospite. Secondo classificato Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza, terzo Elisa con What a feeling. Il risultato è stato deciso che da tutte le giurie attive nella quarta serata, con un peso percentuale del 34% per il Televoto; del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; e del 33% per la Demoscopica 1000. Portata al venerdì dal direttore artistico Amadeus, la serata delle cover ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 febbraio 2022) GianniLadel Festival disi chiude con la vittoria di Giannicon Lorenzo. Ecco il podio riferito alle rivisitazioni musicali che i 25 cantanti in gara hanno eseguito all’Ariston in compagnia di un ospite. Secondo classificato Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza, terzo Elisa con What a feeling. Il risultato è stato deciso che da tutte le giurie attive nella quarta, con un peso percentuale del 34% per il Televoto; del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; e del 33% per la Demoscopica 1000. Portata al venerdì dal direttore artistico Amadeus, la...

