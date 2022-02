Sanremo 2022, Morandi e Jovanotti: show al Festival – Video (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gianni Morandi e Jovanotti star della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. La coppia incanta sul palco dell’Ariston: il film della giornata della ”miscela esplosiva”, per usare le parole con cui Amadeus ha presentato i cantanti sul palco. “Abbiamo vinto la serata delle cover, tu te lo aspettavi?”, chiede Jovanotti. “No”, risponde Morandi alla fine della giornata interminabile. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Giannistar della quarta serata deldi. La coppia incanta sul palco dell’Ariston: il film della giornata della ”miscela esplosiva”, per usare le parole con cui Amadeus ha presentato i cantanti sul palco. “Abbiamo vinto la serata delle cover, tu te lo aspettavi?”, chiede. “No”, rispondealla fine della giornata interminabile. L'articolo proviene da Italia Sera.

