Sanremo 2022, Michele Bravi: “Al Festival sono arrivato con Lady Gaga e vi spiego perché” (Di sabato 5 febbraio 2022) Michele Bravi, in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con “Inverno dei fiori”, si racconta a FqMagazine. Dopo il Festival, Bravi partirà in tournée in alcuni dei più importanti teatri d’Italia, domenica 15 maggio da Torino, presso il Teatro Colosseo, proseguendo poi a Padova, venerdì 20 maggio presso il Gran Teatro Geox, a seguire sarà a Milano, lunedì 23 maggio al Teatro degli Arcimboldi e giovedì 26 maggio sarà a Bologna al Teatro Celebrazioni. L’appuntamento conclusivo sarà a Roma, domenica 29 maggio, all’Auditorium della Conciliazione. Sei a Sanremo con il cartonato di Lady Gaga, come mai? È una sorta benedizione. Quando viaggio con tutta la mia squadra mettiamo il cartello di Lady ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022), in gara alla 72esima edizione deldicon “Inverno dei fiori”, si racconta a FqMagazine. Dopo ilpartirà in tournée in alcuni dei più importanti teatri d’Italia, domenica 15 maggio da Torino, presso il Teatro Colosseo, proseguendo poi a Padova, venerdì 20 maggio presso il Gran Teatro Geox, a seguire sarà a Milano, lunedì 23 maggio al Teatro degli Arcimboldi e giovedì 26 maggio sarà a Bologna al Teatro Celebrazioni. L’appuntamento conclusivo sarà a Roma, domenica 29 maggio, all’Auditorium della Conciliazione. Sei acon il cartonato di, come mai? È una sorta benedizione. Quando viaggio con tutta la mia squadra mettiamo il cartello di...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - AliceMonni : RT @fraversion: c'è voluto un mese di lavoro per costruire il Dialogo tra due innamorati, realizzato ieri da Maria Chiara Giannetta e Mauri… - lauracivitelli : LORO AO AMANO MA NON LO VOGLIONO DIRE -