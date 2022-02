Sanremo 2022, Margherita Vicario e quella parentela che la lega al Festival: ecco chi è lo zio della giovane che si è esibita con La Rappresentate di Lista (Di sabato 5 febbraio 2022) Per la serata delle cover di ieri 4 febbraio al Festival di Sanremo, La Rappresentante di Lista hanno scelto ‘Be My Baby’ delle Ronettes. Accanto a loro, sul palco del Teatro Ariston, anche Cosmo, Ginevra e Margherita Vicario. Quest’ultima, classe 1988, è un’attrice e cantautrice romana. Dopo essersi laureata all’Accademia Europea d’arte drammatica, inizia a recitare in alcuni film diretti da Fausto Brizzi, Antonio Manzini e Woody Allen. Lavora inoltre in varie serie tv italiane, tra cui I Cesaroni, Il candidato e I Borgia. Parallelamente ai set, Margherita Vicario comincia a chiudersi anche negli studi di canto. Dopo una breve parentesi con il gruppo ‘Marcello e il Mio Amico Tommaso’, decide di intraprendere la carriera da soLista e nel 2012 porta in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Per la serata delle cover di ieri 4 febbraio aldi, La Rappresentante dihanno scelto ‘Be My Baby’ delle Ronettes. Accanto a loro, sul palco del Teatro Ariston, anche Cosmo, Ginevra e. Quest’ultima, classe 1988, è un’attrice e cantautrice romana. Dopo essersi laureata all’Accademia Europea d’arte drammatica, inizia a recitare in alcuni film diretti da Fausto Brizzi, Antonio Manzini e Woody Allen. Lavora inoltre in varie serie tv italiane, tra cui I Cesaroni, Il candidato e I Borgia. Parallelamente ai set,comincia a chiudersi anche negli studi di canto. Dopo una breve parentesi con il gruppo ‘Marcello e il Mio Amico Tommaso’, decide di intraprendere la carriera da soe nel 2012 porta in ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - TpwkSiria : RT @GREYBlSHOP: ditonellapiaga fancam fc edit sanremo 2022 #sanremo2022 #ditonellapiaga - eleutheriana : RT @Spettakolo_mag: Grande successo per anche per la serata delle cover di @SanremoRai #Sanremo2022 -