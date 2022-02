Sanremo 2022, Marco Mengoni super ospite incanta con L’essenziale (Di domenica 6 febbraio 2022) Marco Mengoni sul palco della finale di Sanremo 2022 con un elogio della gentilezza insieme a Filippo Scotti e un’incantevole versione de L’essenziale Marco Mengoni sul palco della finale di Sanremo 2022 con un elogio della gentilezza, con parole di odio, della Costituzione, poesia e musica insieme a Filippo Scotti, il protagonista del film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, candidato all’Oscar per il miglior film internazionale. Al termine del dialogo Marco regala un’emozionante versione de L’essenziale, brano che lo ha visto trionfare al Festival nel 2013. «In questi giorni alle prove mi sono tornate in mente tante emozioni che non ho potuto assaporare bene in quel Sanremo, ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 6 febbraio 2022)sul palco della finale dicon un elogio della gentilezza insieme a Filippo Scotti e un’incantevole versione desul palco della finale dicon un elogio della gentilezza, con parole di odio, della Costituzione, poesia e musica insieme a Filippo Scotti, il protagonista del film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, candidato all’Oscar per il miglior film internazionale. Al termine del dialogoregala un’emozionante versione de, brano che lo ha visto trionfare al Festival nel 2013. «In questi giorni alle prove mi sono tornate in mente tante emozioni che non ho potuto assaporare bene in quel, ...

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Lodamarco1 : RT @RaiPlay: “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibile qui? http… - Morgenstern_DW : RT @mocciosvs: SIAMO NEL 2022 E NON ESISTONO LE VACANZE PER IL FESTIVAL DI SANREMO I NOSTRI FOTTUTISSIMI DIRITTI SBATTUTI SU RAI UNO A SANR… -