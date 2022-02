Sanremo 2022, Marco Mengoni canta L’essenziale e incanta l’Ariston (VIDEO) (Di domenica 6 febbraio 2022) Marco Mengoni canta L’essenziale a Sanremo 2022 ed è un’esibizione davvero toccante quella del già vincitore all’Ariston nel 2015 proprio con questo brano. L’artista è il super ospite musicale della finale del Festival e si è esibito nel suo cavallo di battaglia: tornerà successivamente, poco prima dell’1 di notte, con un altro pezzo. In alto dunque ecco il VIDEO della sua esibizione a Sanremo 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022)ed è un’esibizione davvero toccante quella del già vincitore alnel 2015 proprio con questo brano. L’artista è il super ospite musicale della finale del Festival e si è esibito nel suo cavallo di battaglia: tornerà successivamente, poco prima dell’1 di notte, con un altro pezzo. In alto dunque ecco ildella sua esibizione a. SportFace.

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - parkjfeds : RT @loueeh_oioi: Marco Mengoni canta 'l'essenziale' a Sanremo #Sanremo2022 #sanremo22 2013… - fantasanremo22 : RT @0lds0ul_: Io nel 2013 Io oggi nel che ascolto 2022: “L’essenziale” a Sanremo: #sanremo2022 #Sanremo… -