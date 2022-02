Sanremo 2022, Mahmood: “Ho un debole per Massimo Ranieri” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Da Massimo Ranieri a Drusilla passando per Fiorello e la sua amicizia con Blanco. Non si risparmia Mahmood nella conferenza stampa di Sanremo 2022. “Sono fan di Fiorello, ma per noi ci sono altre certezze. Io ho un debole per Massimo Ranieri e poi mi è piaciuta un sacco Drusilla, credo servano più personalità del genere su quel palco, anno dopo anno, perché possono aprire menti e dare sempre qualcosa in più. In cinque minuti ha chiuso un discorso che non era né semplice né scontato”, ha detto l’artista nel corso della conferenza stampa di questa mattina, rispondendo alla domanda su un tweet che definisce Fiorello “unica certezza del festival”. “Ho imparato da Blanco a uscire sempre più dagli schemi, grazie a lui che ha 18 anni e vive ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Daa Drusilla passando per Fiorello e la sua amicizia con Blanco. Non si risparmianella conferenza stampa di. “Sono fan di Fiorello, ma per noi ci sono altre certezze. Io ho unpere poi mi è piaciuta un sacco Drusilla, credo servano più personalità del genere su quel palco, anno dopo anno, perché possono aprire menti e dare sempre qualcosa in più. In cinque minuti ha chiuso un discorso che non era né semplice né scontato”, ha detto l’artista nel corso della conferenza stampa di questa mattina, rispondendo alla domanda su un tweet che definisce Fiorello “unica certezza del festival”. “Ho imparato da Blanco a uscire sempre più dagli schemi, grazie a lui che ha 18 anni e vive ...

