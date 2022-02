Sanremo 2022: le pagelle della serata delle cover (Di sabato 5 febbraio 2022) Life&People.it Archiviata la quarta serata del Festival di Sanremo 2022, interamente dedicata alle cover di alcuni brani degli anni ’60,’70,’80 e ,’90. Quest’anno i BIG hanno potuto scegliere su quale decennio focalizzarsi, se portare un ospite o meno e se esibirsi da soli o in compagnia di altri artisti. Chi sono stati i migliori e i più deludenti? Quarta serata: cover Festival di Sanremo 2022 La puntata dedicata alle cover non ha certo avuto il ritmo delle precedenti. Diciamo che, forse complice una maratona che prosegue da tre giorni, abbiamo iniziato ad accusare il colpo. Non tutte le esibizioni, ad essere sinceri, hanno colto nel segno. La maggior parte degli artisti ha portato in scena rivisitazioni non ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 5 febbraio 2022) Life&People.it Archiviata la quartadel Festival di, interamente dedicata alledi alcuni brani degli anni ’60,’70,’80 e ,’90. Quest’anno i BIG hanno potuto scegliere su quale decennio focalizzarsi, se portare un ospite o meno e se esibirsi da soli o in compagnia di altri artisti. Chi sono stati i migliori e i più deludenti? QuartaFestival diLa puntata dedicata allenon ha certo avuto il ritmoprecedenti. Diciamo che, forse complice una maratona che prosegue da tre giorni, abbiamo iniziato ad accusare il colpo. Non tutte le esibizioni, ad essere sinceri, hanno colto nel segno. La maggior parte degli artisti ha portato in scena rivisitazioni non ...

