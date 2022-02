Sanremo 2022, le pagelle degli abiti della serata finale del Festival (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo 2022 pagelle abiti – Tutte le cose belle hanno una fine. Così anche Sanremo 2022. Ci siamo: la finale del Festival più famoso d’Italia rappresenta un po’ la resa dei conti, ovvero si tirano le somme su cosa sia andato bene e cosa no. In fatto di stile, tre sono le tendenze che abbiamo riscontrato in queste sere. La prima è l’utilizzo spasmodico dei colori bianco e rosa (anche total look) negli outfit sia maschili sia femminili. Un trionfo, visto che si è soliti proporre sempre e solo il nero. La seconda, invece, risiede nella fluidità delle scelte stilistiche: pizzi, tulle, collane, orecchini gioiello, tacchi, make-up importanti e così via. Anche qui, grande felicità: finalmente si è celebrata l’unicità delle persone e della ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 5 febbraio 2022)– Tutte le cose belle hanno una fine. Così anche. Ci siamo: ladelpiù famoso d’Italia rappresenta un po’ la resa dei conti, ovvero si tirano le somme su cosa sia andato bene e cosa no. In fatto di stile, tre sono le tendenze che abbiamo riscontrato in queste sere. La prima è l’utilizzo spasmodico dei colori bianco e rosa (anche total look) negli outfit sia maschili sia femminili. Un trionfo, visto che si è soliti proporre sempre e solo il nero. La seconda, invece, risiede nella fluidità delle scelte stilistiche: pizzi, tulle, collane, orecchini gioiello, tacchi, make-up importanti e così via. Anche qui, grande felicità: finalmente si è celebrata l’unicità delle persone e...

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Amore, mi dovrà passare Per restare libero, cambiare” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - fIeursdeIune : RT @SanremoRai: L’istinto va oltre la ragione. L’amore non aspetta e, quando c’è, bisogna spingere sull’acceleratore! L’esibizione integra… - danieledv79 : RT @RaiNews: Elegantissima, in nero, con questa canzone che è una “dichiarazione d’amore” al proprio uomo #Sanremo2022 -