Sanremo 2022, le pagelle ai look della finale: Irama e la giacca con le "catene da neve". Sabrina Ferilli e l'eleganza della semplicità – FOTO (Di sabato 5 febbraio 2022) Amadeus: voto 9 – Stasera è elegantissimo. Smoking blu e nero, con giacca tempestata di cristalli a delineare una trama geometrica a linee oblique. Sabrina Ferilli: voto 9 – l'eleganza assoluta della semplicità. Un abito raffinatissimo, di chiffon color sabbia, maniche lunghe, punto vita segnato e gonna con un leggero strascico. Come si dice in questi casi? La Ferilli è sempre la Ferilli. Giusy Ferreri: voto 7 – Ci ha preso gusto con il cut out e così ecco che stasera la vediamo in versione super sexy. Abito lungo di jersey nero con scollatura profonda e spacco inguinale, più un tocco di intarsi di trasparenze (forse troppe) dai profili bordati di paillettes. Menzione d'onore alla sua acconciatura: ben proporzionata, ...

