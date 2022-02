Sanremo 2022, le pagelle ai look della finale: Giusy Ferreri e le trasparenze sexy voto 7- FOTO (Di sabato 5 febbraio 2022) Amadeus: voto 9 – Stasera è elegantissimo. Smoking blu e nero, con giacca tempestata di cristalli a delineare una trama geometrica a linee oblique. Giusy Ferreri: voto 7 – Ci ha preso gusto con il cut out e così ecco che stasera la vediamo in versione super sexy. Abito lungo di jersey nero con scollatura profonda e spacco inguinale, più un tocco di intarsi di trasparenze (forse troppe) dai profili bordati di paillettes. Menzione d’onore alla sua acconciatura: ben proporzionata, valorizza al massimo il suo viso. Rkomi: voto 5 – Ultima sera, ultimo look da bikers in viaggio sulla Route 66. È vestito di pelle nera da capo a piedi, dai pantaloni alla giacca, inclusa la camicia. Però almeno è vestito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Amadeus:9 – Stasera è elegantissimo. Smoking blu e nero, con giacca tempestata di cristalli a delineare una trama geometrica a linee oblique.7 – Ci ha preso gusto con il cut out e così ecco che stasera la vediamo in versione super. Abito lungo di jersey nero con scollatura profonda e spacco inguinale, più un tocco di intarsi di(forse troppe) dai profili bordati di paillettes. Menzione d’onore alla sua acconciatura: ben proporzionata, valorizza al massimo il suo viso. Rkomi:5 – Ultima sera, ultimoda bikers in viaggio sulla Route 66. È vestito di pelle nera da capo a piedi, dai pantaloni alla giacca, inclusa la camicia. Però almeno è vestito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

