Sanremo 2022, le battute su Gianluca Grinani non fanno ridere: "Io mi vergonerei. Non sei fossi in lui, se fossi in voi"

Uno dei più grandi talenti che siano mai 'passati di qua', Gianluca Grignani. Due album per tutti, tre che restano. Alcune canzoni che sono capolavori. Bellissimo, talentuoso, aveva il mondo ai suoi piedi e poi 'si è perso via'. Ieri sera sul palco di Sanremo si è mostrato in tutta la sua fragilità. Quali che siano i suoi demoni, le battute da Carbonifero sul rum, il vinello, e così via, non fanno ridere. Chi affronta un disagio, una dipendenza, o qualunque cosa abbia affronatato o stia affrontando Grignani, merita comprensione e rispetto. Merita accoglienza e ascolto. Che si tratti di un cantautore o del vicino di casa. I social si sono riempiti di squallide battute, perché siamo bravi a dire "che bello, Drusilla ha detto di ascoltarci, di comprendere l'altro" e altrettanto bravi a ...

