Sanremo 2022, l'assedio dei fan davanti all'hotel di Blanco. Il cantante: «La mascherina, per favore» (Di sabato 5 febbraio 2022) Finite le esibizioni di questi giorni sul palco del Festival di Sanremo, Blanco ha scelto di riposarsi all'hotel de Paris, distante 8 minuti a piedi dal teatro Ariston. Come sempre dopo poco tempo il riserbo sulla residenza dei cantanti sparisce e davanti agli alberghi comincia ad assieparsi una piccola folla di fan. Dopo la sua esibizione con Mahmood sono stati in tanti a cercare Blanco sotto la sua stanza. Forse troppi. Sui social è diventato virale un video in cui il cantante prima di concedersi ai fan chiede a tutti di indossare la mascherina e distanziarsi: «Per favore, la mascherina. Per favore. State lontani». February 5, 2022

