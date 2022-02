Sanremo 2022, la diretta della finale: attesa per Marco Mengoni. Stasera è tutto in mano al televoto: conta per il 100% e può stravolgere la classifica (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood e Blanco, Gianni Morandi, Elisa. La finale di Sanremo 2022 inizia con questo podio, ma il televoto (che Stasera conta per il 100%) può ancora stravolgere le carte in tavola. Chi vincerà il Festival più visto del nuovo Millennio? Lo scopriremo a tarda notte, attorno alle 2, quando Amadeus leggerà il titolo della canzone vincitrice. La ricetta della finale è sfiziosa: un po’ di Marco Mengoni, un omaggio a Raffaella Carrà, un’esibizione delle Farfalle Azzurre e Sabrina Ferilli quanto basta. L’ordine di uscita di Stasera. Si parte con Matteo Romano, poi Giusy Ferreri, Rkomi, Iva Zanicchi, Aka7even, Massimo Ranieri, Noemi, Fabrizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood e Blanco, Gianni Morandi, Elisa. Ladiinizia con questo podio, ma il(cheper il) può ancorale carte in tavola. Chi vincerà il Festival più visto del nuovo Millennio? Lo scopriremo a tarda notte, attorno alle 2, quando Amadeus leggerà il titolocanzone vincitrice. La ricettaè sfiziosa: un po’ di, un omaggio a Raffaella Carrà, un’esibizione delle Farfalle Azzurre e Sabrina Ferilli quanto basta. L’ordine di uscita di. Si parte con Matteo Ro, poi Giusy Ferreri, Rkomi, Iva Zanicchi, Aka7even, Massimo Ranieri, Noemi, Fabrizio ...

