Sanremo 2022 | la diretta della finale Amadeus scende dal palco e bacia Giovanna Civitillo | “Ho consegnato fiori a tutte le donne Posso consegnarlo uno alla mia?”- FOTO

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - News24_it : Sanremo 2022, scaletta finale: classifica cantanti e come votare il vincitore. Diretta e orari - Fanpage - lichibenassi : RT @RaiPlay: La più grande di tutte???? La clip integrale qui? -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Il clima è così disteso all'interno del cast diche Amadeus si presta a tutte le gag dei cantanti in gara, anche quelle più inattese. Nel corso della finalissima della 72ª edizione del Festival, Sangiovanni - che tra l'altro è in ...Scherzo per Amadeus . Sangiovanni, appena salito sul palco dell' Ariston, ha chiesto ad Amadeus di chiudere gli occhi , per potergli poggiare sulle spalle la sciarpa ...del Festival di. ...(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - "Codice 18 per votare Morandi": come un martello pneumatico Jovanotti, autore della canzone in gara 'Apri tutte le porte', sostiene sui social l'amico Gianni nella volata ...Perché Tananai si è presentato sul palco di Sanremo 2022 con un cerotto sul naso con sopra un cuore disegnato? Significato del gesto del cantante In occasione della finale di Sanremo 2022, Tananai si ...