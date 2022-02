Sanremo 2022, Jovanotti: “Votiamo Morandi, Gianni sei tutti noi” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ultima serata del festival…Votiamo Morandi!!!!!!!!!!!!! Forza grande Gianni sei tutti noi! E grazie per questa bellissima esperienza”. Jovanotti fa il tipo per Gianni Morandi mentre prende il via l’ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Morandi può puntare alla vittoria, soprattutto dopo l’ottimo risultato ottenuto con Jovanotti nella quarta serata, dedicata a duetti e cover. “Questa è stata un’edizione bella, con molto bei pezzi in gara e un ottimo cast di artisti. Gianni Morandi e io all’inizio di settembre ci siamo parlati e da quella telefonata è nata l’idea di presentare una canzone ad Amadeus scritta da me e cantata da lui (che come ... Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ultima serata del festival…!!!!!!!!!!!!! Forza grandeseinoi! E grazie per questa bellissima esperienza”.fa il tipo permentre prende il via l’ultima serata del Festival dipuò puntare alla vittoria, soprattutto dopo l’ottimo risultato ottenuto connella quarta serata, dedicata a duetti e cover. “Questa è stata un’edizione bella, con molto bei pezzi in gara e un ottimo cast di artisti.e io all’inizio di settembre ci siamo parlati e da quella telefonata è nata l’idea di presentare una canzone ad Amadeus scritta da me e cantata da lui (che come ...

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Amore, mi dovrà passare Per restare libero, cambiare” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - News24_it : Sanremo 2022, la scaletta della finale: cantanti e ospiti della quinta serata, i codici del televoto - Fanpage - statodelsud : Sanremo 2022, Gianni Morandi: “Per me vinceranno Mahmood e Blanco”. VIDEO -