Sanremo 2022, Jovanotti dà l'esempio di una buona tv. Ma a passare dal meglio al peggio basta poco (Di sabato 5 febbraio 2022) Se qualcuno ha ancora dei dubbi su cosa significhi una televisione popolare, non nel senso spregiativo di banale, ma nel senso nobile di mettere a disposizione di tutti contenuti e forme interessanti e importanti, ieri sera ha avuto occasione di fare un bel ripasso. Ci aveva provato molti anni fa Fabio Fazio seduto sulla famosa scalinata dell'Ariston con un bel discorso in apertura di una delle sue edizioni del festival. Ieri ne abbiamo avuto un esempio concreto. Ce lo ha dato Jovanotti nella sua seconda comparsa. Approfittando del tempo concesso ad Amadeus per consentirgli di esprimere la sua nuova vocazione artistica, la pittura, e del clima tanto naif quanto affettuoso che si è venuto a creare, ha recitato una poesia di Mariangela Gualtieri. Alzi la mano chi conosceva Mariangela Gualtieri tra i tanti che disprezzano il festival per la sua pochezza cultuale. Poi ...

