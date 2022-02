Sanremo 2022, il gran finale: Sabrina Ferilli sul palco con Amadeus (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sanremo 2022, stasera sabato 5 febbraio il gran finale. Sul palco per l’ultima serata, accanto ad Amadeus, ci sarà Sabrina Ferilli. Per lei sarà la terza volta al Festival, a suggello di una carriera piena di successi sia nel cinema che in televisione e in teatro. E’ tra i protagonisti del film Premio Oscar ‘La grande bellezza’ di Paolo Sorrentino, vincitrice di ben sei Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro. Il suo talento si è declinato spesso in ruoli drammatici, e in innumerevoli commedie italiane. L’attrice romana, protagonista di tante trasmissioni televisive, ha condotto Sanremo nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza. E poi nel 2012, come ospite della quarta serata, intervistata ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) –, stasera sabato 5 febbraio il. Sulper l’ultima serata, accanto ad, ci sarà. Per lei sarà la terza volta al Festival, a suggello di una carriera piena di successi sia nel cinema che in televisione e in teatro. E’ tra i protagonisti del film Premio Oscar ‘Lade bellezza’ di Paolo Sorrentino, vincitrice di ben sei Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro. Il suo talento si è declinato spesso in ruoli drammatici, e in innumerevoli commedie italiane. L’attrice romana, protagonista di tante trasmissioni televisive, ha condottonel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza. E poi nel 2012, come ospite della quarta serata, intervistata ...

