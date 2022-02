Sanremo 2022, i momenti top dell’ultima serata: da Sabrina Ferilli a Marco Mengoni (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo non dimentica i grandi artisti: gli omaggi a Lucio Dalla e Raffaella Carrà, il non monologo di Sabrina Ferilli sulla leggerezza e Marco Mengoni con il suo prologo con Filippo Scotti sull’odio social e poi il brano L’Essenziale Sanremo 2022: Sabrina Ferilli ha incantato l’Ariston con la sua bellezza e simpatia, appena scese le scale del teatro, sul palco, è stato un fiume di battute al conduttore e direttore artistico Amadeus: «Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10-15 ore al giorno, Mentana ti fa un baffo, lo surclassi a sinistra». Poi sfilandogli la giacca, continua: «Dove ce le hai le pile? Secondo me quando va dietro le quinte va a ricaricarsi alla ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Festival dinon dimentica i grandi artisti: gli omaggi a Lucio Dalla e Raffaella Carrà, il non monologo disulla leggerezza econ il suo prologo con Filippo Scotti sull’odio social e poi il brano L’Essenzialeha incantato l’Ariston con la sua bellezza e simpatia, appena scese le scale del teatro, sul palco, è stato un fiume di battute al conduttore e direttore artistico Amadeus: «Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10-15 ore al giorno, Mentana ti fa un baffo, lo surclassi a sinistra». Poi sfilandogli la giacca, continua: «Dove ce le hai le pile? Secondo me quando va dietro le quinte va a ricaricarsi alla ...

