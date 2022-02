Sanremo 2022, i look della finale: le pagelle. Sabrina Ferilli in rosa cipria come nel 1996: 7,5, Noemi vestita di specchi 8. Fabrizio Moro il boss delle cerimonie 5 (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo 2022, serata finale, leggi "ultima occasione per conduttori e cantanti in gara di stupirci con gli outfit o essere bocciati per sempre" (si fa per dire): di solito finale fa rima... Leggi su ilmattino (Di sabato 5 febbraio 2022), serata, leggi "ultima occasione per conduttori e cantanti in gara di stupirci con gli outfit o essere bocciati per sempre" (si fa per dire): di solitofa rima...

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Amore, mi dovrà passare Per restare libero, cambiare” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - ElisabethWolf84 : RT @Torakjkj: 5 febbraio 2022, la schwa viene nominata per la prima volta sul palco di Sanremo da Sabrina Ferilli. #Sanremo2022 - blacktreacle11 : RT @SanremoRai: Alcune persone sono per noi punti di riferimento che, come fari nella nebbia, ci indicano la terraferma. L’esibizione inte… -