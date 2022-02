Sanremo 2022, Grignani si lancia tra il pubblico e i social lo deridono. Tosa furioso: "Siete meschini" (Di sabato 5 febbraio 2022) La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 dedicata alle cover ha visto tra gli ospiti anche Gianluca Grignani. Il noto cantautore, finito in declino negli ultimi anni, si è esibito con Irama e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 5 febbraio 2022) La quarta serata del Festival didedicata alle cover ha visto tra gli ospiti anche Gianluca. Il noto cantautore, finito in declino negli ultimi anni, si è esibito con Irama e...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Anitaa23482513 : RT @SanremoRai: “Canterò le mie canzoni per la strada Ed affronterò la vita a muso duro” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? https://t.c… - caramignoli_d : @SanremoRai @Sanremo__2022 Chi deve vincere già è stato deciso dalla prima puntata e ci sta perché tanto deve esser… -