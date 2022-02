Sanremo 2022, grande paura per Mahmood: malore nel camerino. Le sue condizioni (Di sabato 5 febbraio 2022) Attimi di grande preoccupazione per il cantante milanese. Mahmood si sente male poco prima di salire sul palco. Come sta ora, il probabile vincitore di Sanremo? A meno di qualche… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 5 febbraio 2022) Attimi dipreoccupazione per il cantante milanese.si sente male poco prima di salire sul palco. Come sta ora, il probabile vincitore di? A meno di qualche… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - brandy_amb : RT @VanityFairIt: Il monologo di Maria Chiara Giannetta sul palco dell'Ariston colpisce ed emoziona: un vero Servizio Pubblico https://t.co… - xfaithishere : RT @SanremoRai: “Amore, mi dovrà passare Per restare libero, cambiare” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -