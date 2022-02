Sanremo 2022, gli ascolti della quarta serata: il Festival esplode e fa il 60,5% di share: è il miglior risultato del millennio (Di sabato 5 febbraio 2022) ascolti a dir poco clamorosi. La quarta serata di Sanremo 2022 esplode con una media di 11.378.000 telespettatori con il 60,5% di share. La prima parte, dalle 21:29 alle 23:39, è vista da 14.731.000 spettatori con il 59.18%, mentre la seconda parte, dalle 23:44 alle 1:41, è seguita da 7.517.000 spettatori con il 63.54%. L’anteprima Sanremo Start, dalle 20:55 alle 21:24, ha incollato allo schermo 12.909.000 spettatori e il 47.8%. Si tratta del miglior risultato in share del millennio, il dato più alto dal 1995. La quarta serata di Sanremo 2021, in onda venerdì 5 marzo 2021, aveva incollato allo schermo in media 8.014.000 telespettatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)a dir poco clamorosi. Ladicon una media di 11.378.000 telespettatori con il 60,5% di. La prima parte, dalle 21:29 alle 23:39, è vista da 14.731.000 spettatori con il 59.18%, mentre la seconda parte, dalle 23:44 alle 1:41, è seguita da 7.517.000 spettatori con il 63.54%. L’anteprimaStart, dalle 20:55 alle 21:24, ha incollato allo schermo 12.909.000 spettatori e il 47.8%. Si tratta delindel, il dato più alto dal 1995. Ladi2021, in onda venerdì 5 marzo 2021, aveva incollato allo schermo in media 8.014.000 telespettatori ...

