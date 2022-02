Sanremo 2022, gli ascolti della quarta serata: il Festival esplode e fa il 60,5% di share. È il miglior risultato del millennio (Di sabato 5 febbraio 2022) ascolti a dir poco clamorosi. La quarta serata di Sanremo 2022 esplode con una media di 11.378.000 telespettatori con il 60,5% di share. La prima parte, dalle 21:29 alle 23:39, è vista da 14.731.000 spettatori con il 59.18%, mentre la seconda parte, dalle 23:44 alle 1:41, è seguita da 7.517.000 spettatori con il 63.54%. L’anteprima Sanremo Start, dalle 20:55 alle 21:24, ha incollato allo schermo 12.909.000 spettatori e il 47.8%. Si tratta del miglior risultato in share del millennio, il dato più alto dal 1995. Il picco della serata in valori assoluti arriva alle 22.15, gli spettatori sono ben 16.388.000. Sul palco Loredana Bertè che riceve i fiori dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)a dir poco clamorosi. Ladicon una media di 11.378.000 telespettatori con il 60,5% di. La prima parte, dalle 21:29 alle 23:39, è vista da 14.731.000 spettatori con il 59.18%, mentre la seconda parte, dalle 23:44 alle 1:41, è seguita da 7.517.000 spettatori con il 63.54%. L’anteprimaStart, dalle 20:55 alle 21:24, ha incollato allo schermo 12.909.000 spettatori e il 47.8%. Si tratta delindel, il dato più alto dal 1995. Il piccoin valori assoluti arriva alle 22.15, gli spettatori sono ben 16.388.000. Sul palco Loredana Bertè che riceve i fiori dopo ...

