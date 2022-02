Sanremo 2022, gli ascolti della quarta serata del 4 febbraio: superato il muro degli 11 milioni di telespettatori con il 60,6% di share come solo Baudo seppe fare nel 1995 (Di sabato 5 febbraio 2022) Record di ascolti anche per la quarta serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, quella delle cover, che ha visto incollati al teleschermo nella prima parte dello show (fra le 21.29 e le 23.39) 14 milioni e 731 mila spettatori, con uno share del 59.2 per cento. Per la seconda parte (23.44-01.41): 7 milioni 543 mila spettatori, con uno share del 63.5 per cento. Secondo i dati Auditel, l’ascolto complessivo (21.29 – 01.41) ha registrato 11 milioni 378 mila spettatori con uno share del 60.6 per cento. L’anno scorso la quarta serata del festival con la finale dei giovani registro’ in media da 7 milioni 880 mila spettatori pari al 44.7% di ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Record dianche per la72esima edizione del Festival di, quella delle cover, che ha visto incollati al teleschermo nella prima parte dello show (fra le 21.29 e le 23.39) 14e 731 mila spettatori, con unodel 59.2 per cento. Per la seconda parte (23.44-01.41): 7543 mila spettatori, con unodel 63.5 per cento. Secondo i dati Auditel, l’ascolto complessivo (21.29 – 01.41) ha registrato 11378 mila spettatori con unodel 60.6 per cento. L’anno scorso ladel festival con la finale dei giovani registro’ in media da 7880 mila spettatori pari al 44.7% di ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Italia_Notizie : Meme Sanremo 2022 quarta serata: Jovanotti e Morandi come Love Boat, Emma e Michielin come la torre di Pisa - LePetitPrinceIT : RT @SanremoRai: “M’ama non m’ama un fiore America Latina Un Cuba libre amore Quando la notte arriva Duecentomila ore” L’esibizione integra… -