Sanremo 2022 | Gianni Morandi vince la serata delle cover con il medley con Jovanotti

Gianni Morandi e Jovanotti vincono la serata delle cover del Festival di Sanremo 2022 con un grande medley che ha fatto scatenare tutto l'Ariston e il pubblico da casa. Al secondo posto Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza di Gino Paoli e sul podio anche Elisa con What A Feeling, tratto da Flashdance, e impreziosito da una splendida performance della ballerina Elena D'Amerio.

