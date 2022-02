Sanremo 2022, Gianni Morandi vince la serata Cover (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo – Festival di . Ed ecco qui di seguito i primi tre classificati della serata di venerdì 4 febbraio: Gianni Morandi e Jovanotti – Medley Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza Elisa – What a feeling Domani sera, 5 febbraio, si terrà la finalissima della 72esima edizione. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022)– Festival di . Ed ecco qui di seguito i primi tre classificati delladi venerdì 4 febbraio:e Jovanotti – Medley Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza Elisa – What a feeling Domani sera, 5 febbraio, si terrà la finalissima della 72esima edizione. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - gilnar76 : SANREMO 2022: SCANDALO DARGEN D'AMICO. ATTACCA MATTARELLA, PRESIDENTE REPUBBLICA #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - rrache_ : RT @SanremoRai: 'Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor!' L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -