Sanremo 2022, Gianni Morandi vince la serata cover insieme a Jovanotti e avanza nella classifica generale ma scoppia la polemica: "Gara falsata!" (Di sabato 5 febbraio 2022) Ieri sera è andata in onda, in prima serata su Rai Uno, la penultima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo di cui è stato senza dubbio protagonista Lorenzo Jovanotti. Ieri sera infatti i 25 big in Gara, hanno dovuto reinventarsi e performare una cover assieme ad un ospite speciale sull'ambito palco dell'Ariston. Gianni Morandi, in Gara alla kermesse con la sua Apri tutte le porte, ha scelto per la serata delle cover un'artista che ha senza dubbio lasciato il segno: Lorenzo Jovanotti. I due si sono scatenati sul palco di Sanremo sulle note di un medley delle loro canzoni, facendo ballare tutto il pubblico del teatro Ariston e lo stesso, per quanto ...

