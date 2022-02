Sanremo 2022, Gianni Morandi vince la serata cover in coppia con Lorenzo Jovanotti! (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo aver sbancato gli Auditel nelle prime tre serate, ieri sera è andata in onda la quarta e penultima serata del 72° Festival di Sanremo. La serata delle cover, che ha visto i 25 big in gara interpretare i più grandi successi della musica in compagnia di un artista. E per la prima volta da quando la serata dedicata è stata introdotta sul palcoscenico dell’Ariston, i cantanti si sono potuti esibire anche con hit internazionali. Quarta serata dunque e quarta primadonna a scendere la scalinata dell’Ariston. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico della kermesse canora Amadeus, l’attrice Maria Chiara Giannetta. Dalla simpatia straripante e dalla bellezza acqua e sapone da “ragazza della porta accanto” ma non per questo meno affascinante, l’attrice di “Blanca”, la fiction dei ... Leggi su isaechia (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo aver sbancato gli Auditel nelle prime tre serate, ieri sera è andata in onda la quarta e penultimadel 72° Festival di. Ladelle, che ha visto i 25 big in gara interpretare i più grandi successi della musica in compagnia di un artista. E per la prima volta da quando ladedicata è stata introdotta sul palcoscenico dell’Ariston, i cantanti si sono potuti esibire anche con hit internazionali. Quartadunque e quarta primadonna a scendere la scalinata dell’Ariston. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico della kermesse canora Amadeus, l’attrice Maria Chiara Giannetta. Dalla simpatia straripante e dalla bellezza acqua e sapone da “ragazza della porta accanto” ma non per questo meno affascinante, l’attrice di “Blanca”, la fiction dei ...

