Sanremo 2022, Francesco Monte lancia un sondaggio contro Ana Mena. Il risultato è spietato (Di sabato 5 febbraio 2022) Momenti di imbarazzo per Francesco Monte. Il cantante – ex Uomini e Donne – nei giorni scorsi ha lanciato un sondaggio sul proprio profilo Instagram chiedendo ai fan di scegliere tra la sua canzone ‘Mi ricordo di te’ e quella di Ana Mena ‘Duecentomila ore’. “Quale canzone vi piace di più? È richiesta tanta sincerità e zero cattiveria”. Il risultato? Una sonora sconfitta per il ragazzo. Il tutto nasce dal fatto che il brano di Monte è stato scartato da Amadeus per il Festival di Sanremo 2022. Il cantante si inoltre era lamentato del fatto che fosse stata scelta una cantante spagnola “con tutti gli italiani che ci sono”. Ana Mena, ospite a Radio2 da Ema Stokholma, ha parlato di questa vicenda.: “Ci sono state delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Momenti di imbarazzo per. Il cantante – ex Uomini e Donne – nei giorni scorsi hato unsul proprio profilo Instagram chiedendo ai fan di scegliere tra la sua canzone ‘Mi ricordo di te’ e quella di Ana‘Duecentomila ore’. “Quale canzone vi piace di più? È richiesta tanta sincerità e zero cattiveria”. Il? Una sonora sconfitta per il ragazzo. Il tutto nasce dal fatto che il brano diè stato scartato da Amadeus per il Festival di. Il cantante si inoltre era lamentato del fatto che fosse stata scelta una cantante spagnola “con tutti gli italiani che ci sono”. Ana, ospite a Radio2 da Ema Stokholma, ha parlato di questa vicenda.: “Ci sono state delle ...

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - forlouiseyesx : RT @HSHQIta: Come ve la siete cavata quest’anno con il #fantasanremo22 ? La fine di SanRemo è ormai alle porte, ma tra poco comincerà il L… - domenicosabell1 : ... sanremo, ed. 2022.. ... a toccare il fondo non è facile.. -