Sanremo 2022: Elisa ha snobbato le trasmissioni Rai. La risposta di Domenico Marocchi alle polemiche (Di sabato 5 febbraio 2022) Italia Sì Per quale motivo Elisa, in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano O Forse Sei Tu (qui il testo), non è stata mai intervistata da uno dei programmi Rai che si occupano della kermesse canora? A svelare l'arcano ci ha pensato Domenico Marocchi nel corso dell'appuntamento odierno di Italia Sì. Collegato con Marco Liorni, il giornalista ha infatti precisato che è stata la cantante a rifiutare diverse interviste, smentendo di fatto qualsiasi tipo di "censura" nei suoi riguardi da parte della tv di Stato. "A proposito di polemiche, anche sui social, abbiamo lanciato Elisa e dicono: 'Eh però Elisa in tutti i programmi Rai non è mai stata invitata, non si è mai vista'. Io sto qui da una settimana, alla porta anche per Serena Bortone per ...

