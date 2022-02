Sanremo 2022, ecco la classifica della quarta serata del Festival (Di sabato 5 febbraio 2022) Anche la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 si è conclusa, conquistando ancora una volta milioni di spettatori grazie alle emozioni che i cantanti in gara ci hanno regalato con le loro esibizioni. Esibizioni diverse rispetto alle serate precedenti: quella del 4 febbraio, infatti, è stata quella delle cover, in cui i Big si sono confrontati con brani che hanno potuto scegliere dall’intero repertorio musicale degli Anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Per la prima volta nella storia del Festival, poi, c’è stata la possibilità di portare all’Ariston anche canzoni straniere. Una serata ricca di emozioni sì, ma anche di sorprese. Come quella della co-conduttrice Maria Chiara Giannetta, che ha stupito il pubblico con la sua ironia, la sua leggerezza, ma anche ... Leggi su diredonna (Di sabato 5 febbraio 2022) Anche ladeldisi è conclusa, conquistando ancora una volta milioni di spettatori grazie alle emozioni che i cantanti in gara ci hanno regalato con le loro esibizioni. Esibizioni diverse rispetto alle serate precedenti: quella del 4 febbraio, infatti, è stata quella delle cover, in cui i Big si sono confrontati con brani che hanno potuto scegliere dall’intero repertorio musicale degli Anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Per la prima volta nella storia del, poi, c’è stata la possibilità di portare all’Ariston anche canzoni straniere. Unaricca di emozioni sì, ma anche di sorprese. Come quellaco-conduttrice Maria Chiara Giannetta, che ha stupito il pubblico con la sua ironia, la sua leggerezza, ma anche ...

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - ceyba12 : RT @Corriere: Volano ancora gli ascolti: 11 milioni di spettatori tv e 60% di share - Czinforma : -