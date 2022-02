Sanremo 2022 | ecco la classifica della quarta serata del Festival

(Di sabato 5 febbraio 2022) Mahmood e Blanco ancora in testa, seguiti da Gianni Morandi, che conquista il primo posto per la miglior cover in coppia con Jovanotti e scalza Elisa, che scende al terzo gradino del podio. Ma tutto è ancora in gioco. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - Jerry_3_ : RT @alzheimer_dr: @fottolesoglie Blanco domani: Sanremo 2022? Non lo sento mik. Eravamo con l'auto tune. Molte volte anche tra una serata e… - blablavaffnculo : RT @loueeh_oioi: Marco Mengoni canta 'l'essenziale' a Sanremo #Sanremo2022 #sanremo22 2013… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Una corsa in skateboard a notte fonda, con ancora addosso il lungo abito indossato per la finale del Festival diin cui si è classificata terza. Così Elisa ha scaricato la tensione dopo le emozioni dell'Ariston. La cantante friulana, al secolo Elisa Toffoli, è una vera appassionata della tavola con le ...Nell'anno delle previsioni azzeccate, come Mahmood e Blanco che hanno trionfato con ' Brividi ' davanti agli altri favoriti Elisa e Gianni Morandi , al Festival ditutto è andato liscio. Amadeus ha tirato i fili delle esibizioni, anche Fiorello e Checco Zalone hanno fatto ridere senza fare puntare il dito sul governo . Paradossalmente, l'unico ...Il ‘Festival di Sanremo‘ è ormai arrivato alla sua conclusione. Anche quest’anno sono stati tanti gli artisti in gara che hanno fatto letteralmente emozionare il pubblico, portando sul palco ...(Adnkronos) - "La nostra collaborazione è nata così...". Blanco, in conferenza stampa, svela come è nato il rapporto con Mahmood e come è nato il duo che ha trionfato al Festival di Sanremo 2022. (di ...