Sanremo 2022, ecco chi sono gli stylist dietro i look più iconici del Festival (Di sabato 5 febbraio 2022) La platea ormai è allenata, su e giù, seduti, tutti in piedi, battono il ritmo, si agitano sulle note di "Siamo figli delle stelle" e di "Nessuno mi può giudicare". E' dura rimanere appoltronati per 5 ore. Ci vuole il fisico, anche per scendere e salire le scale. Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi aleggiano le note di Lucio Battisti sospirate da Michele Bravi. "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli emoziona sempre sopratutto se il duetto è formato da Mahmood e Blanco. Il primo in bermuda e giarrettiere (sì, in reggicalze nere) il secondo con oblò tagliato sulla giacca. Già perché a Sanremo non gareggiano solo le canzoni ma anche i look. Ogni artista ha il suo lookologo: l'aranciochiomata Noemi e Mahmood si sono affidati agli azzardi di stili di Susanna Ausoni, la stylist numero uno. Lei li chiama ...

