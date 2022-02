Sanremo 2022, ecco chi è il cantante che ha gridato “Stop Greenwashing” sul palco dell’Ariston – IL VIDEO (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante la serata delle cover di ieri 4 febbraio, La Rappresentante di Lista ha cantato Be My Baby delle Ronettes. Insieme a loro anche Ginevra, Margherita Vicario e Cosmo. Quest’ultimo, al termine dell’esibizione, ha lanciato un forte messaggio dicendo a gran voce: “Stop Greenwashing“, ovvero Stop alle operazioni costruite per far sembrare ‘green’ quello che invece ‘green’ non è. In italiano potrebbe essere tradotto con ‘Ambientalismo di facciata’. Il gesto del cantante non è passato inosservato ed è stato ripubblicato anche da diverse pagine ambientaliste sui social. Inevitabile pensare che tra gli sponsor del Festival c’è Eni. Cosmo, pseudonimo di Marco Jacopo Bianchi è un cantautore, DJ e produttore discografico classe 1982. È il frontman del gruppo musicale ‘Drink to Me’, formatosi nel 2002 a Torino, ma dal 2012 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Durante la serata delle cover di ieri 4 febbraio, La Rappresentante di Lista ha cantato Be My Baby delle Ronettes. Insieme a loro anche Ginevra, Margherita Vicario e Cosmo. Quest’ultimo, al termine dell’esibizione, ha lanciato un forte messaggio dicendo a gran voce: ““, ovveroalle operazioni costruite per far sembrare ‘green’ quello che invece ‘green’ non è. In italiano potrebbe essere tradotto con ‘Ambientalismo di facciata’. Il gesto delnon è passato inosservato ed è stato ripubblicato anche da diverse pagine ambientaliste sui social. Inevitabile pensare che tra gli sponsor del Festival c’è Eni. Cosmo, pseudonimo di Marco Jacopo Bianchi è un cantautore, DJ e produttore discografico classe 1982. È il frontman del gruppo musicale ‘Drink to Me’, formatosi nel 2002 a Torino, ma dal 2012 ...

