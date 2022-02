Sanremo 2022, Drusilla Foer: “Iva Zanicchi è un’amica, ho solo ripetuto le sue parole” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il giornalismo è un po’ miope, affrettato e ha pensato che io facessi la s****** con la Zanicchi. Invece noi ci siamo dette delle cose e io ho solo ripetuto una cosa che lei ha detto di me”. Così Drusilla Foer, ospite di ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, sullo scambio avuto al Festival di Sanremo 2022 con Iva Zanicchi. “A parte che siamo amiche e ci diciamo le peggio cose perché Iva è come me uno spirito libero, siamo delle donne di temperamento e quindi ci diciamo le peggio cose fra di noi. Non era intenzione mia dire quella cosa anche perché non è il mio modo offendere una grande signora della musica italiana che va onorata” ha chiarito Drusilla. “Iva questa ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il giornalismo è un po’ miope, affrettato e ha pensato che io facessi la s****** con la. Invece noi ci siamo dette delle cose e io houna cosa che lei ha detto di me”. Così, ospite di ‘Facciamo finta che’, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, sullo scambio avuto al Festival dicon Iva. “A parte che siamo amiche e ci diciamo le peggio cose perché Iva è come me uno spirito libero, siamo delle donne di temperamento e quindi ci diciamo le peggio cose fra di noi. Non era intenzione mia dire quella cosa anche perché non è il mio modo offendere una grande signora della musica italiana che va onorata” ha chiarito. “Iva questa ...

