Sanremo 2022, Dargen D’amico: “Ho portato con me la mia federa, per un motivo che non c’entra con la fortuna. Il pezzo? Inno alle discoteche” (Di sabato 5 febbraio 2022) Dargen D’amico ha debuttato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con “Dove si balla”. Un brano agrodolce e malinconico del periodo che tutti noi siamo vivendo, smorzata dal testo della canzone che invita a “fottersene e ballare”. Possiamo considerare la tua canzone un Inno alle discoteche chiuse causa restrizioni Covid?Il punto di partenza è stata la sensazione comune in molte delle persone che amano la musica da ballare di fronte all’immobilismo costante in questo settore e da lì è stato tutto amplificato dal periodo che andava peggiorando sul lato Covid. Ho messo insieme alcune considerazioni su questo tema. Questo è un Inno alle discoteche? Perché no! Ritieni che i provvedimenti su sale da ballo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)ha debuttato alla 72esima edizione del Festival dicon “Dove si balla”. Un brano agrodolce e malinconico del periodo che tutti noi siamo vivendo, smorzata dal testo della canzone che invita a “fottersene e ballare”. Possiamo considerare la tua canzone unchiuse causa restrizioni Covid?Il punto di partenza è stata la sensazione comune in molte delle persone che amano la musica da ballare di fronte all’immobilismo costante in questo settore e da lì è stato tutto amplificato dal periodo che andava peggiorando sul lato Covid. Ho messo insieme alcune considerazioni su questo tema. Questo è un? Perché no! Ritieni che i provvedimenti su sale da ballo e ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - AliceMonni : RT @fraversion: c'è voluto un mese di lavoro per costruire il Dialogo tra due innamorati, realizzato ieri da Maria Chiara Giannetta e Mauri… - lauracivitelli : LORO AO AMANO MA NON LO VOGLIONO DIRE -