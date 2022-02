Sanremo 2022: cover e miracoli. Jova spinge e Morandi vince. Loredana... sei bellissima! (Di sabato 5 febbraio 2022) Che sera dei miracoli la serata delle cover . Quella dei pezzi dal passato che restano presenti nel futuro, quella degli immortali. Una camminata nella storia che s’infila nella gara. Il tempo per viaggiare... Leggi su feedpress.me (Di sabato 5 febbraio 2022) Che sera deila serata delle. Quella dei pezzi dal passato che restano presenti nel futuro, quella degli immortali. Una camminata nella storia che s’infila nella gara. Il tempo per viaggiare...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - thewaterflea : RT @Cybeo66: @mgmaglie @Sanremo__2022 Anche nel bunker di #Berlino pare siano accadute cose turpi prima della caduta definitiva del regime… - FQMagazineit : Sanremo 2022, le pagelle della quarta serata: la nave con Orietta Berti e Fabio Rovazzi? Sperando nel cult c’è il r… -