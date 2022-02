Sanremo 2022, conferenza della finale: Sabrina Ferilli, ospite Mengoni, boom di ascolti (Di sabato 5 febbraio 2022) La conferenza stampa della finale del Festival di Sanremo 2022 ha visto la presentazione della co-conduttrice Sabrina Ferrilli, l’annuncio di Marco Mengoni ospite, il boom di ascolti e la polemica legata al duetto tra Jovanotti e Gianni Morandi La conferenza stampa della finale del Festival di Sanremo 2022 si apre con l’intervento del direttore di Rai 1 Stefano Coletta che ha commentato gli ascolti da record di ieri sera: «Quando si ha la responsabilità dell’evento più importante della televisione italiana si ha un po’ di superstizione, ieri sera c’era la concertazione di quando il ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 5 febbraio 2022) Lastampadel Festival diha visto la presentazioneco-conduttriceFerrilli, l’annuncio di Marco, ildie la polemica legata al duetto tra Jovanotti e Gianni Morandi Lastampadel Festival disi apre con l’intervento del direttore di Rai 1 Stefano Coletta che ha commentato glida record di ieri sera: «Quando si ha la responsabilità dell’evento più importantetelevisione italiana si ha un po’ di superstizione, ieri sera c’era la concertazione di quando il ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Annalis75327421 : RT @RadioItalia: #Sanremo2022, la serata finale: Sabrina Ferilli, super ospite @mengonimarco, l'omaggio a Raffaella Carra' @intesasanpaolo… - lifestyleblogit : Sanremo 2022, Amadeus: 'Jovanotti e Morandi, regolamento non violato' - -