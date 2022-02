Sanremo 2022, chi è Yuman e il significato del suo nome. Dalle Nuove Proposte al palco dell’Ariston, la sua “prima volta” in italiano al Festival (Di sabato 5 febbraio 2022) Yuman è entrato di diritto tra i Big del Festival di Sanremo dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte con “Mille Notti”. Il cantautore romano, di padre capoverdiano, è in gara con “Ora e qui”. Il nome d’arte Yuman è l’incontro tra il vero nome Yuri e la parola inglese ‘human’. Per la serata delle cover del 4 febbraio, il cantante proporrà “My Way” di Frank Sinatra, rivisitandola con la pianista jazz Rita Marcotulli. “Mille Notti” è stato il primo brano in italiano di Yuman, che ha alle spalle una carriera in inglese, che l’ha portato ad essere uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso Festival “South By Southwest” (SXSW), che si svolge ogni anno a Austin, in Texas. Non ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022)è entrato di diritto tra i Big deldidopo la vittoria nella sezionecon “Mille Notti”. Il cantautore romano, di padre capoverdiano, è in gara con “Ora e qui”. Ild’arteè l’incontro tra il veroYuri e la parola inglese ‘human’. Per la serata delle cover del 4 febbraio, il cantante proporrà “My Way” di Frank Sinatra, rivisitandola con la pianista jazz Rita Marcotulli. “Mille Notti” è stato il primo brano indi, che ha alle spalle una carriera in inglese, che l’ha portato ad essere uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso“South By Southwest” (SXSW), che si svolge ogni anno a Austin, in Texas. Non ancora ...

