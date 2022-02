Sanremo 2022, chi è Filippo Scotti, sul palco dell’Ariston insieme a Marco Mengoni per il toccante monologo sugli haters (Di domenica 6 febbraio 2022) A circa metà della finale del Festival di Sanremo 2022, sul palco dell’Ariston ci sono Marco Mengoni e Filippo Scotti. Se il primo è probabilmente più noto al grande pubblico di Rai 1, il secondo invece è un giovane e talentoso attore, protagonista dell’ultimo film di Paolo Sorrentino ‘È stata la mano di Dio’. Per quel ruolo ha vinto il Premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente al Festival di Venezia, a 23 anni. Nel 2010 Filippo si è iscritto ad alcuni laborati teatrali, ma solo 7 anni dopo debutta come protagonista nello spettacolo Il Marchese di Collino, diretto da Patrizia Di Martino. Da questo momento in poi sarà un crescendo: cortometraggi, piccoli ruoli in serie tv e infine, nel 2021, il ruolo da protagonista nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) A circa metà della finale del Festival di, sulci sono. Se il primo è probabilmente più noto al grande pubblico di Rai 1, il secondo invece è un giovane e talentoso attore, protagonista dell’ultimo film di Paolo Sorrentino ‘È stata la mano di Dio’. Per quel ruolo ha vinto il Premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente al Festival di Venezia, a 23 anni. Nel 2010si è iscritto ad alcuni laborati teatrali, ma solo 7 anni dopo debutta come protagonista nello spettacolo Il Marchese di Collino, diretto da Patrizia Di Martino. Da questo momento in poi sarà un crescendo: cortometraggi, piccoli ruoli in serie tv e infine, nel 2021, il ruolo da protagonista nel ...

