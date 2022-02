Sanremo 2022, che boom! Jova e Morandi show al Festival (Di sabato 5 febbraio 2022) boom! La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 fa il botto, seguita da 11.378.000 spettatori pari al 60,5 per cento di share. “Boom” proprio come quello di Jovanotti, presente a grande sorpresa nella serate delle cover, al fianco di Gianni Morandi. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha fatto finalmente la sua apparizione al Festival dell’amico Amadeus, quel “prima o poi” di vederlo all’Ariston, c’è stato! Era dal 2020 che speravamo in questa apparizione e, a 33 anni di distanza da “Vasco”, eccolo al fianco di un Morandi sempre in gran forma. Gianni e Lorenzo, la strana coppia del Festival di Sanremo è stata la coppia clou della serata: una miscela esplosiva di una combinazione perfetta. Si sono ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 5 febbraio 2022)La quarta serata deldifa il botto, seguita da 11.378.000 spettatori pari al 60,5 per cento di share. “Boom” proprio come quello dinotti, presente a grande sorpresa nella serate delle cover, al fianco di Gianni. Lorenzo Cherubini, in artenotti, ha fatto finalmente la sua apparizione aldell’amico Amadeus, quel “prima o poi” di vederlo all’Ariston, c’è stato! Era dal 2020 che speravamo in questa apparizione e, a 33 anni di distanza da “Vasco”, eccolo al fianco di unsempre in gran forma. Gianni e Lorenzo, la strana coppia deldiè stata la coppia clou della serata: una miscela esplosiva di una combinazione perfetta. Si sono ...

