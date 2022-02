Sanremo 2022, boom clamoroso di ascolti per la quarta serata: sfondato il muro del 60% di share! (Di sabato 5 febbraio 2022) Gli ascolti record della 72° edizione del Festival di Sanremo non tendono ad arrestarsi. Anzi. La kermesse canora, condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus, è ormai una macchina da guerra! I dati Auditel della quarta serata, quella delle cover, ha sfondato il muro del 60% di share! Dati shock (in senso positivo!) che hanno confermato quanto la presenza ?Amadeus supera tutti. La quarta serata di #Sanremo2022 conquista il 60,5% di share e 11.378.000 La crescita dall’anno scorso è straordinaria: +15,8 punti e +3.364.000 Tra le quarte serate, quella di ieri sera è la più vista in share dal 1995.#ascoltiTv pic.twitter.com/jKhBvX9Ulz — Cinguetterai ??? (@Cinguetterai) February 5, ... Leggi su isaechia (Di sabato 5 febbraio 2022) Glirecord della 72° edizione del Festival dinon tendono ad arrestarsi. Anzi. La kermesse canora, condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus, è ormai una macchina da guerra! I dati Auditel della, quella delle cover, haildel 60% diDati shock (in senso positivo!) che hanno confermato quanto la presenza ?Amadeus supera tutti. Ladi #conquista il 60,5% di share e 11.378.000 La crescita dall’anno scorso è straordinaria: +15,8 punti e +3.364.000 Tra le quarte serate, quella di ieri sera è la più vista in share dal 1995.#Tv pic.twitter.com/jKhBvX9Ulz — Cinguetterai ??? (@Cinguetterai) February 5, ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Quellochetutti1 : ??SANREMO ASCOLTI RECORD Nuovo record per Amadeus e Sanremo 2022 ??Ecco tutti i dettagli ?? - lc71488535 : RT @HuffPostItalia: Sanremo, serata cover con share record: 60,5% -