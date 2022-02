Sanremo 2022, Blanco: “Ho abbandonato la scuola perché ho un obiettivo, poi vedremo” (Di sabato 5 febbraio 2022) Prima di diventare Blanco, Riccardo Fabbriconi – “Fabbro” per gli amici – era un ragazzo comune diviso tra la scuola e le sue passioni, il calcio e la musica. Classe 2003, quest’anno avrebbe dovuto sottoporsi alla maturità come i suoi coetanei ma la voce di “Brividi”, in lizza per la vittoria del Festival, ha deciso di abbandonare il suo percorso scolastico. “Adesso ho lasciato la scuola semplicemente perché mi sono focalizzato su altro, ho un obiettivo. Ovviamente so che un minimo di cultura mi serve ma a un certo punto, nel mio caso, la vera scuola è stata quella fuori dalla scuola”, ha dichiarato il cantante, che fino a pochi mesi fa frequentava l’I.I.S.S. “Luigi Bazoli – Marco Polo” a Desenzano del Garda, 13 chilometri di distanza da Calvagese della Riviera, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Prima di diventare, Riccardo Fabbriconi – “Fabbro” per gli amici – era un ragazzo comune diviso tra lae le sue passioni, il calcio e la musica. Classe 2003, quest’anno avrebbe dovuto sottoporsi alla maturità come i suoi coetanei ma la voce di “Brividi”, in lizza per la vittoria del Festival, ha deciso di abbandonare il suo percorso scolastico. “Adesso ho lasciato lasemplicementemi sono focalizzato su altro, ho un. Ovviamente so che un minimo di cultura mi serve ma a un certo punto, nel mio caso, la veraè stata quella fuori dalla”, ha dichiarato il cantante, che fino a pochi mesi fa frequentava l’I.I.S.S. “Luigi Bazoli – Marco Polo” a Desenzano del Garda, 13 chilometri di distanza da Calvagese della Riviera, il ...

